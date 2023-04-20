10 ilde hırsızlık yapan cezaevi hükümlüsü Denizli'de yakalandı

Öte yandan A.K'nin son 1,5 yılda Samsun, Bursa, Muğla, Kocaeli, Ordu, Mersin, Ankara, Antalya, Edirne, Tekirdağ'da hırsızlıklara karıştığı, bu kentlere de genellikle otostopla gittiği belirtildi.

Şüpheli aynı mahallede bir iş yerine girmeye çalıştığı sırada suçüstü yakalandı.

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