TPAO'dan 'Karadeniz Gazı Video Mapping Gösterisi' paylaşımı

Paylaşımda "Karadeniz Gazı Video Mapping Gösterisine Davetlisiniz! Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'ne özel hazırladığımız video mapping gösterimizi bugün saat 21.30'da sosyal medya hesaplarımızda veya Haydarpaşa Garı'ında anlık olarak izleyebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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