TPAO'dan 'Karadeniz Gazı Video Mapping Gösterisi' paylaşımı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'ne özel hazırladıkları video mapping gösterisinin sosyal medya hesaplarında veya Haydarpaşa Garı'nda anlık olarak izlenebileceğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2023 14:51, Son Güncelleme : 20 Nisan 2023 14:52
TPAO, konuya ilişkin Twitter hesabından videolu bir paylaşım gerçekleştirdi.
Paylaşımda "Karadeniz Gazı Video Mapping Gösterisine Davetlisiniz! Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'ne özel hazırladığımız video mapping gösterimizi bugün saat 21.30'da sosyal medya hesaplarımızda veya Haydarpaşa Garı'ında anlık olarak izleyebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.