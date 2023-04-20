'Yapay zeka' Türkiye'de haber sunmaya başladı

Seçim öncesi kur korumalı mevduata rekor giriş
Seçim öncesi kur korumalı mevduata rekor giriş
20.000 TL, Faizsiz, Masrafsız, Taksitli!
20.000 TL, Faizsiz, Masrafsız, Taksitli!
Sponsorlu İçerik
Soylu'dan CHP'li Vekile 'Emniyette paralel yapı oluşturma' suçlaması
Soylu'dan CHP'li Vekile 'Emniyette paralel yapı oluşturma' suçlaması
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Akaryakıta çifte indirim
Akaryakıta çifte indirim
Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi
Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi
Mobilya fabrikasındaki yangında biri itfaiye eri 4 kişi öldü
Mobilya fabrikasındaki yangında biri itfaiye eri 4 kişi öldü
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, uçakla İstanbul'a getirildi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, uçakla İstanbul'a getirildi
Sözleşmeli personel düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Sözleşmeli personel düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Kazaya müdahale eden polis iki aracın çarpması sonucu şehit oldu
Kazaya müdahale eden polis iki aracın çarpması sonucu şehit oldu
Bakan Murat Kurum'dan moto kuryelere ilişkin açıklama
Bakan Murat Kurum'dan moto kuryelere ilişkin açıklama
Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Bakan Dönmez: Yarın herkesi mutlu edecek bir müjde gelebilir
Bakan Dönmez: Yarın herkesi mutlu edecek bir müjde gelebilir
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
'Uyuşturucu baronuna Türk vatandaşlığı verildi' iddiasına açıklama
'Uyuşturucu baronuna Türk vatandaşlığı verildi' iddiasına açıklama
Erdoğan, Denizli'de üç yeni müjde açıkladı
Erdoğan, Denizli'de üç yeni müjde açıkladı
ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank kararını verdi
ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank kararını verdi
Valilik açıkladı: Ayasofya-i Kebir Camii bu saatler arasında kapalı
Valilik açıkladı: Ayasofya-i Kebir Camii bu saatler arasında kapalı
Dolarda makas 1.18 liraya kadar yükseldi
Dolarda makas 1.18 liraya kadar yükseldi
Kahramanmaraş çevresinde aynı büyüklükte bir deprem olabilir mi?
Kahramanmaraş çevresinde aynı büyüklükte bir deprem olabilir mi?
AYM'den numara taşıma kararı: Mülkiyet hakkı ihlali sayıldı
AYM'den numara taşıma kararı: Mülkiyet hakkı ihlali sayıldı
Muhammed Yakut'un kahkaha atarak yurt dışına çıktığı tespit edildi
Muhammed Yakut'un kahkaha atarak yurt dışına çıktığı tespit edildi
Hastane müştemilatına giren 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı
Hastane müştemilatına giren 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı
2023-DİB-MBSTS giriş belgeleri erişime açıldı
2023-DİB-MBSTS giriş belgeleri erişime açıldı
YSK'dan Ak Parti'nin talebine red
YSK'dan Ak Parti'nin talebine red
THY'den çalışanlarına 14 bin konut müjdesi
THY'den çalışanlarına 14 bin konut müjdesi
Bayram için otobüs biletleri tükendi, ek seferler düzenlendi
Bayram için otobüs biletleri tükendi, ek seferler düzenlendi
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
Ana sayfaHaberler Teknoloji

'Yapay zeka' Türkiye'de haber sunmaya başladı

Yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen robot sunucular Türkiye'de kullanılmaya başlandı. Sosyal medya hesabı üzerinden geliştirilen 'robot sunucu' gündeme ilişkin son bilgileri takipçilerine aktarıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2023 16:28, Son Güncelleme : 20 Nisan 2023 16:30
Yazdır
'Yapay zeka' Türkiye'de haber sunmaya başladı

Dünyada son gelişmeler ışığında geliştirilen yapay zeka teknolojisi sunuculuk alanında da karşımıza çıkmaya başladı. Türkiye'de sosyal medya hesabı üzerinden geliştirilen teknolojide haber spikeri son gelişmeleri ve önemli haberleri takipçilerine Türkçe olarak aktarıyor.

Sosyal medyada robotvmedia kanalında yayın yapan 'Alexa' hem ulusal hem de uluslararası alanda yaşanan son gelişmeleri görüntüler eşliğinde sunuyor.

Alexa, Türkiye'deki seçim gündeminden, son dakika olaylarına, ekonomiden teknolojiye kadar birçok kategoride anlık haber paylaşımı yaparak güncel bilgileri kullanıcılarına ulaştırıyor.

Alexa'nın her haberde farklı kıyafetler giydiği, makyajını ve saç modelini değiştirdiği de dikkat çekiyor. Klasik medyayı geleceğin teknolojisi yapay zeka ile birleştirmeyi hedefleyen proje ile gazeteciliğin sosyal medyada hala etkin ve dikkat çekici olması hedefleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber