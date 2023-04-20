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Seçim öncesi kur korumalı mevduata rekor giriş

14 Mayıs seçimleri öncesinde TL üzerinde baskı artarken kur korumalı mevduat hacmi, geçen hafta 114 milyar TL'lik rekor artış kaydetti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 20 Nisan 2023 16:40, Son Güncelleme : 20 Nisan 2023 16:47
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Seçim öncesi kur korumalı mevduata rekor giriş

Seçim öncesinde döviz kurlarında tansiyon artarken, kur korumalı mevduat (KKM) hacminde rekor yükseliş görüldü.

8-14 Nisan haftasında KKM hacmi 114 milyar TL'lik (5,3 milyar dolar) rekor artışla 1 trilyon 891 milyar TL'ye (97,8 milyar dolar) yükseldi.

1-7 Nisan haftasında bu üründe yükseliş 75,7 milyar TL'lik artış olmuş ve bu rakam 2022 yılında 25 Mart-1 Nisan haftasında kaydedilen 85 milyar TL'lik artış sonrasındaki en yüksek artış olarak kayıtlara geçmişti.

BDDK verilerine göre, 14 Nisan itibarıyla bankacılık sisteminde toplam mevduat içinde KKM oranı yüzde 18,3'e yükseldi. Toplam mevduat içinde yabancı para oranı da yüzde 40,7'ye geriledi. KKM hariç TL mevduat oranı yüzde 41'e gerilerken, KKM dahil TL mevduat oranı yüzde 59,3'e yükseldi.

KKM'de 2022 sonundan 14 Nisan'a kadarki süredeki artış, yaklaşık 470 milyar TL (22 milyar dolar) oldu.

FAİZ SINIRI KALKMIŞTI

KKM'de "politika faizi artı 3 puan" olan faiz tavanı, dövizden dönüşümlü ürün için 2023 yılı Ocak sonunda, TL'den geçişli ürün için 2023 yılı Mart sonunda kalkmış, döviz açığı olan şirketler için de 1 ay vadeli KKM imkanı getirilmişti.

Seçim öncesinde yüksek cari açık nedeniyle TL üzerinde artan baskıyı hafifletmek isteyen hükümet, KKM'de sınırlamaları kaldırırken, bankalara dövizden TL'ye dönüşüm ve asgari TL mevduat oranı düzenlemeleri getirerek de KKM'yi teşvik etmişti.

Yüksek faizli opsiyonlu KKM ürünlerine de yöneliş son dönemde artmıştı.

YERLEŞİKLERİN DÖVİZ MEVDUATI AZALDI

Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat stoku geçen hafta 258 milyon dolarlık artışla 187,9 milyar dolara yükseldi.

Parite etkisinden arındırılmış veride ise yerleşiklerin yabancı para mevduatında geçen hafta 605 milyon dolarlık düşüş oldu. Bu düşüşün 468 milyon doları tüzel kişilerden, 137 milyon doları tüzel kişilerden kaynaklandı.

2022 sonuna göre yerleşiklerin döviz mevduatında düşüş 4 milyar dolar oldu.

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