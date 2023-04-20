Deprem bölgesini fırtına vurdu, çatılar ve konteyner uçtu: 1 ölü, 44 yaralı

Öğle saatlerinden itibaren dolunun etkili olduğu ilçe merkezinde hortum oluştu.

Memiş Özdal Mahallesi'ndeki hortumun etkisiyle bazı evlerin çatıları zarar gördü.

Deprem nedeniyle kurulan bazı çadır ve konteynerlerin de etkilendiği hortumda ilçedeki bazı araçların da ters döndüğü görüldü.

Bölgeye sevk edilen jandarma komando ekipleri, zarar gören alanlarda çalışma başlattı.

Tekbıyıkoğlu, AA muhabirine, hortum nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 44 kişinin yaralandığını söyledi.

Yaralıların tedavisinin devam ettiğini belirten Tekbıyıkoğlu, "Yaralılardan 19'u başka hastanelere sevk edildi. 5 tanesinin durumu ağır. Diğerlerinin tedavisi Pazarcık Devlet Hastanesi'nde sürüyor." dedi.

Zarar gören çadırların yerine yenilerinin yerleştirilmesi için çalışmaların başladığını dile getiren Tekbıyıkoğlu, "Hortum nedeniyle 168 çadır zarar gördü. Hasar gören çadırların yenilenmesi için jandarma, polis, AFAD ve Kızılay ekiplerince çalışmalar sürüyor. Bu gece yerine yeni çadırlar kurulacak." diye konuştu.