Bakan Yanık açıkladı: 2 bin 431 personel alımı yapılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakanlığımız taşra sosyal hizmet kuruluşlarına, meslek ve destek personeli alımına çıkıyoruz. 2 bin 431 personel alımı yapacağız." dedi.
AK Parti'nin Osmaniye milletvekili adayı Yanık, partisinin Toprakkale İlçe Başkanlığında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle bir personel alma imkanlarının olduğunu söyledi.
Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bakanlığımız taşra sosyal hizmet kuruluşlarına, meslek ve destek personeli alımına çıkıyoruz. 2 bin 431 personel alımı yapacağız. Aile sosyal destek personeli, avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, sağlık personeli, öğretmen gibi yine yurt yönetim personeli, tekniker, teknisyen ve koruma güvenlik görevlisi gibi personeller aramıza katılacaklar. Duyurusunu bakanlık sitemizden ve hesaplarımızdan ayrıca detaylarıyla yapacağız, 2 bin 431 arkadaşımız için Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden önümüzdeki haftalarda duyuru ve tercih alımları olacak. Sadece KPSS puanına göre. Sayın Cumhurbaşkanımız seçim beyannamesi konuşmasında açıkladı biliyorsunuz. Artık mülakatlara son. Dolayısıyla KPSS puanına göre adaylarımızı, inşallah meslek personelimizi aramızda görmüş olacağız. Bu müjdeyi de buradan duyurmuş olayım."
Yanık, böylece bakanlık aracılığıyla 2 bin 431 kişiye daha istihdam sağlamış olacaklarını kaydetti.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN DUYURU: 2431 PERSONEL ALINACAK
. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı sosyal hizmet kuruluşlarının
meslek ve destek personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla 2431 personel alımı
yapılacak
. Kadrolar: Aile Sosyal Destek Personeli, Avukat, Büro Personeli, Sosyal Çalışmacı,
Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Fizyoterapist, Diyetisyen, Hemşire, Diğer Sağlık
Personeli, Öğretmen ile Yurt Yönetim Personeli, Tekniker, Teknisyen, Koruma
ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli (Engelli, Yaşlı, Çocuk Bakımı)
. Alımlar önümüzdeki hafta içerisinde Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden
yapılacak.
. Sadece KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.
. Alıma ilişkin duyuru, ilan ve başvurular Bakanlığımız web sitemizde önümüzdeki günlerde ulaşılabilir olacak.
Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2431 personeli büyük ailemize katıyoruz. ️Derya Yanık (@deryayanikashb) April 20, 2023
📌 Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecek.
🗓️ Başvuru tarih aralığı: 28/04/2023 - 08/05/2023
Hayırlı olsun. pic.twitter.com/y7VBZIAmFa