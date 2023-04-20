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Funda öğretmen, Küresel Eğitim Ödüllerinde 'Yılın En İyi Müdür Yardımcısı'

Eğitim alanında yaptığı başarılı çalışmalarla adından sıkça bahsettiren Aliağa Mehmet Saka İlkokulu Müdür Yardımcısı Funda Kurtkaya, dünyadaki tüm ülkelerden alınan başvuruların değerlendirilmesi sonucu, Küresel Eğitim Ödüllerinde 'Yılın En İyi Müdür Yardımcısı' seçildi. Türkiye'de bu ödüle layık görülen dört öğretmenden birisi olan Kurtkaya, hem Aliağa'yı hem de tüm Türkiye'yi gururlandırdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2023 18:54, Son Güncelleme : 20 Nisan 2023 18:56
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Funda öğretmen, Küresel Eğitim Ödüllerinde 'Yılın En İyi Müdür Yardımcısı'

2022 AKS Education tarafından düzenlenen, dünyanın her köşesine aktif olarak ulaşmayı hedefleyen, mesleklerine katkılarda bulunan öğretmenleri tanımlayan ve tanıyan en prestijli organizasyonlardan ve ödüllerden biri olarak bilinen 'Global Education Awards-Küresel Eğitim Ödülleri' organizasyonunda ülkemizden dört öğretmen ödül almaya hak kazandı. Küresel Eğitim Ödüllerinde 'Yılın En İyi Müdür Yardımcısı' ödülüne layık görülerek Aliağa'yı uluslararası platformda temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Aliağa Mehmet Saka İlkokulu Müdür Yardımcısı Funda Kurtkaya, "Türkiye'den dört öğretmenin Dubai'de ödül alacağı konferansta; ülkemi, bayrağımı, İzmir'imizi ve Aliağa'mızı, okulumu gurur ve mutlulukla temsil edeceğim. Çok kıymetli meslektaşlarım Selçuk Eleser, Anıl Toros ve Esra Uğurlu Kayışoğlu ile 30 Nisan günü Dubai'de birlikte aynı gururu yaşayacak olduğum için de ayrıca mutluyum" dedi.

Kurtkaya ayrıca, "Çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ile ilgili kurucusu olduğum 'Doğaya Dost Dokunuşlar-Nature's Media Projeleri'nde bizlerden desteğini esirgemeyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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