Erdoğan: Konutlarda 1 ay, sıcak su için de 1 yıl ücretsiz doğalgaz

Yerli doğal gaz karayla buluştu. Törende, meşaleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaktı.

"İkinci bayramımız Karadeniz gazının devreye alınmasıdır"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır.

Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik.

Ocak 2021'de kara tesisimize başladık.

Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Sakarya Sahası'ndan ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metre küp gaz çıkartacağız. Filyos ve Zonguldak önemli enerji, teknoloji üssü haline geliyor.

"Bize yapamazsınız diyenleri, hainleri üzüyoruz"

Kandil'deki teröristleri, Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz. Bize ilk günden itibaren yapamazsınız diyen Kemal Kılıçdaroğlu ve masa arkadaşlarını üzüyoruz.

Milletimizi sevindirirken, yapamazsınız diyenleri üzüyoruz.

300 milyar dolar Londra'dan getirdim diyor. Ne karşılığında getirdin, ne yaptın da getiriyorsun?

Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te mağaraları o teröristlerin başına başına geçirdik.

İnsanların hayatlarının her aşamasında güvenle yaşamasını sağladık, yol, köprü, hızlı tren yaptık. Topraklarımızın verimini artırdık, çiftçilerimize destek verdik. Filyos'u en önemli bir doğal gaz merkezi haline getirdik.

"Konutlarda doğal gaz tüketimi bir ay ücretsiz"

Birinci müjdemiz, vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz.

İkinci müjdemiz, Türkiye'nin tamamındaki konutlarda doğal gaz tüketiminden bir ay ücret almayacağız.

"Bu eser tüm 85 milyonun"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Bir ülkenin kaderini değiştiren insanlarla birlikteyiz. Fatih sondaj gemisi bir milletin kaderini değiştirdi.

Türkiye'nin bugün geldiği nokta sabrın, azmin, çalışmanın, beraber olmanın birer sonucudur.

Geldiğimiz noktada her türlü zorluğa, yıldırmaya rağmen hamdolsun yılmadık ümitsizliğe kapılmadık. Başaracağımızı biliyorduk. Bu eser tüm 85 milyonun, bu gurur, bu başarı tüm Türkiye'nin.

İlk fazda günlük 10 milyon metreküp gaz üretilecek. Keşfimiz, tüm konutların 35 yıllık doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz.