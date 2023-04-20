TRT'ye yönelik bir algı operasyonu daha çökertildi

Kendisinin kişisel sosyal medya hesaplarından görüleceği gibi aralarında Washington Post, Al Jazeera, Independent gibi farklı uluslararası yayın kuruluşlarının bulunduğu medya organlarına görüş veren bir isimdir.

"Bir siyasi parti genel başkanının yayınladığı video içeriği hakkında kişisel görüşlerini paylaşan Talha Abdulrazaq iddia edildiği gibi TRT World personeli değildir.

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