Üst geçitten düşen araçtaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan İlkay Kalaycı burada yaşamını yitirdi.

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