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Bin kişi olan madenci alımı, iki bin kişiye çıkarıldı

"Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Madencilerimizle ilgili bin kişilik bir eleman alımı demiştik. Bunu iki bin ile perçinliyoruz. İnşallah iki bin madencimizi de Allah'ın izniyle iş sahibi yapacağız." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Nisan 2023 22:28, Son Güncelleme : 20 Nisan 2023 23:08
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Bin kişi olan madenci alımı, iki bin kişiye çıkarıldı

Türkiye tarihinin en önemli enerji projelerinden Karadeniz gazı, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devreye alındı.

Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk etapta günde 10 milyon metreküp doğalgaz çıkarılacak.

"Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nde meşaleyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaktı.

- "İnşallah 2 bin madencimizi de Allah'ın izniyle iş sahibi yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önceden madencilerle ilgili verdiği sözüyle 1000 kişilik eleman alımının olacağını söylediğini anımsatarak, "Bunu 2 binle perçinliyoruz. İnşallah 2 bin madencimizi de Allah'ın izniyle iş sahibi yapacağız." dedi.

Bu sırada tören alanındakilerin "Zonguldak seninle gurur duyuyor" şeklinde bağırması üzerine Erdoğan, "Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Şu yerin altının dili olsa da konuşsa. Buralarda ne şehitler verdik. Bu şehitlerimizin emekleri, alın terleri üzerinde bu millet geleceğe yürüyor. İnşallah 14 Mayıs'ta milletimiz iyi ölçüp tartacak, bir kez daha kendisi ve geleceği için en doğru, en isabetli kararı verecektir." diye konuştu.

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