YSK, Millet İttifakını kurtardı

İttifakların ortak liste kararı nedeniyle ciddi bir sorunla karşı karşıya kalabileceği ortaya çıktı.



Çünkü; Milletvekili Seçim Kanunu'nun "Siyasi Partilerin adayları ve bağımsız adaylar" başlıklı 16. maddesinde önemli hüküm yer alıyor. Yasa maddesinde; "Siyasi partiler anlaşarak müşterek liste halinde aday gösteremezler. Siyasi partilere kayıtlı olmayan kimselerin herhangi bir siyasi parti aday gösterilmeleri kendilerinin yazılı muvafakatlerine bağlıdır" deniliyor.



Kanununun 16. maddesi açık bir şekilde siyasi partilerin anlaşarak müşterek liste halinde aday göstermelerini yasaklamıştır.



Ancak CHP ve İyi Parti 16 ilde ortak aday gösterme kararı almış durumdalar.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek dün yaptığı açıklamada, CHP ve İYİ Parti'nin ortak liste ile 16 ilde seçime girmeye karar verdiğini açıklamıştı.



YSK üyeleri hiçbir siyasi parti başvuru yapmadığı için 16. madde hükmü kapsamında bir inceleme yapmadı. CHP Genel başkan yardımcısı Erkek'in sözlü olarak yaptığı açıklama sırasında ise kesin listeler belli olmuştu.



YSK söz konusu hükmü resen işletme kararı alsaydı, Millet İttifakı ortak liste ile seçime gittiği yerlerde seçime girmemiş sayılabilirdi. Ancak; YSK bu hükmü işletmedi.