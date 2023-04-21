Soylu: İnşallah şoför esnafı da kısa zamanda Togg'la buluşmuş olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, taksicilere kullandığı Togg otomobiliyle ilgili deneyimlerini aktararak, "İnşallah şoför esnafı da en kısa zamanda Togg'la buluşmuş olacaktır. Ben sürüyorum. Sürüş keyfi güzel, güveni güzel." dedi.

Yeşilköy'deki bir otelde düzenlenen İstanbul Taksiciler Esnafı İftar Programı'na katılan Soylu, taksicilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kullandığı Togg otomobiliyle ilgili deneyimlerini taksicilere aktaran Soylu, "İnşallah şoför esnafı da en kısa zamanda Togg'la buluşmuş olacaktır. Ben sürüyorum. Sürüş keyfi güzel, güveni güzel. Kaç günden beri İstanbul sokaklarında taksicilerimizle de şoför esnafımızla da minibüsçülerimizle de her biriyle de selamlaşıyoruz." dedi.

Soylu, "Togg istiyoruz." diyen bir taksiciye de "Togg size kurban olsun." diye cevap verdi.

- Pazarcık'taki hortum

6 Şubat'ta 11 ili etkileyen büyük depremin merkezindeki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bu kez büyük bir hortum meydana geldiğini belirten Soylu, şu bilgileri verdi:

"Şu ana kadar bir kaybımız yok. İlk önce bir çocuğumuzun vefat ettiği haberi geldi. Sonra doktorlar sağ olsunlar, 45 dakika sonra kendisinden nabız aldılar ve hastaneye götürdüler. 21-22 yaralımız var. 3-4'ü yoğun bakımda ama fotoğrafları ve videoları gördüğüm zaman orada da büyük bir felaket olmuş. Bütün çatılar neredeyse uçmuş ama bütün valilerimiz oradaydı zaten. Kahramanmaraş Valisi hem Sakarya Valisi hem Kırıkkale Valisi hem Ağrı Valisi hemen orada onlarla beraber oldular. Zararları hemen telafi etmeye başladılar. Geçmiş olsun."

- Terörle mücadelede gelinen aşama

Bakan Soylu, Türkiye'nin terörle anılan bölgelerini güvenli hale getirdiklerini vurgulayarak, "Biraz sonra Hakkari'nin en yüksek tepelerinden birisine gideceğim. Kahraman Mehmetçiğimizi, jandarmamızı orada yalnız bırakmamak ve onlarla bayramlaşmak için oraya gideceğim. O çocuklar, o evlatlar orada ay yıldızlı bayrağı sallıyorlar. Bu ülkede Doğu ve Güneydoğu'da saat 4'ten sonra esnaf kepenkleri kapatıyordu. Haraç alıyordu PKK terör örgütü. Hadi bakalım bugün bir tanesi girsin de haraç alsın, göreyim kaç kuruşluk adam olduklarını." diye konuştu.

- "Ayasofya bizim uluslararası bağımsızlığımızın sembolüdür''

Yıllarca kurulan baskılara rağmen Türkiye'nin büyük mesafeler aldığını dile getiren Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ayasofya'nın açılması sadece ibadet edilmesi anlamına gelmez. Ayasofya bizim uluslararası bağımsızlığımızın sembolüdür. Bugün kendi İHA'sını ve SİHA'sını yapan bir Türkiye var. Terörle mücadele eden kardeşlerinizden bir tanesiyim. Adım attırmıyoruz. Bugün Atak helikopterlerimiz var. Bugün polisimizin hücum helikopterleri var, Allah'a hamdolsun. Bugün Türkiye savunma sanayinde yüzde 20'lerden 80'lere geldi. Kendi mühendislerimiz bunları yapıyor. İhracatlarını yapıyoruz. En son İMECE'yi milli ve yerli olarak uzaya fırlattık. Sarayburnu'nda gemimiz duruyor. Binlerce insan o gemiyi ziyaret etmek istiyor. Neden? Çünkü bizim. Togg arabasına oturduğumuz zaman bana öteki gibi gelmiyor. Onu seviyorum, nazlıyorum. Neden seviyorum? O bizim evladımız, o bizim çocuğumuz, o bizim arabamız, o bizim Togg'umuz diye seviyorum, nazlıyorum. Biz bunlara hep hasret kaldık. İlk kez bunları yapıyoruz, ilk kez bu adımları atıyoruz, ilk kez yabancının vesayetinden kurtuluyoruz hep beraber. Bunu da Recep Tayyip Erdoğan ve bu milletin sayesinde hep birlikte yapıyoruz."

- "İstanbul'da size bu muameleyi reva görenlerin çok az zamanı kaldı"

Taksici esnafıyla birçok meselenin çözümünde birlikte olduklarını söyleyen Soylu, "İstanbul'u yönetemeyenler beceriksizliklerini ajanslar üzerinden sizlerin üzerine yüklemeye çalışıyorlar. Hepimiz bunun farkındayız. Bir araya gelip çözülebilecek birçok meseleyi bilerek, isteyerek, sanki intikam almak için milletin önüne sizi atmaya çalıştıklarının da farkındayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, taksicilerin taleplerini dikkate alacaklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bunları ileteceğini söyleyerek, "Özellikle İstanbul'daki tüm esnafımızın, şoför esnafımızın çok daha iyi bir noktaya gelebilmesi için bugüne kadar elimizden geleni yaptık, bugünden sonra da elimizden geleni yapacağız. İstanbul'da size bu muameleyi reva görenlerin çok az zamanı kaldı, hiç merak etmeyin." şeklinde konuştu.

- Taksicilerin talepleri

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da İçişleri Bakanı Soylu'ya, korsan taksicilere karşı uygulamaların sıklaştırılması, taksiciler için ÖTV muafiyeti, SGK cezalarının affedilmesi ve yeni düzenleme yapılması, taksi şoförlüğü için yaş sınırının diğer iller gibi 65'ten 69'a çıkartılması, 9 bin gün değil de 5 bin 400 prim günü ile emekli olma taleplerini iletti.