Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çukurova ilk değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Şu an itibarıyla bir taraftan sismik araştırmalar bir taraftan sondaj çalışmaları devam ediyor ki bu rezervi, üretimi artırma noktasında.

İnşallah yarın Nur Dağı'ndayım oradan Gaziantep'e geçeceğim. Eğer yetiştirebilirsem Hatay'a da geçeceğim. Açılışlardan çok mitinglere ağırlık vereceğim.

Şehir mitinglerimizi de Artvin, Rize'den başlamak üzere Samsun, Trabzon devam edeceğim. Gidilmemiş il bırakmak istemiyoruz.

Adaylarımızın yoğun çalışmaları var. Bu şekilde inşallah kalan süreyi dolduracağız. Bütün hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı bir şekilde tamamlamak.

Teslimat tırlarımız yollarda. Araç gönderdiğimiz liderler çok memnunlar. Başta liderlere göndermeye devam edeceğiz.

Ben bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirmenin içerisine girecek, ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim. Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır.

Çukurova ilk değildir. Biz bunları daha önce de yaşadık. Biz bütün tedbirlerimizle siyasette bu işlere yabancı değiliz. İlk defa olan bir şey de değil.