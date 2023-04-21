Bayramda yolların durumu nasıl?

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, sürücülerin özellikle depremden etkilenen bölgelerde yolda meydana gelebilecek ani çökme, heyelan ve benzeri olaylara karşı dikkatli seyahat etmeleri, hızlarını azaltmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yap-işlet-devret projeleri hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, 24 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Kocaeli-Sakarya yolunun 3. kilometresinde stadyum bağlantı yolu çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. ve İspir-ikizdere yolunun 6-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları ile Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü üzerindeki çalışma sebebiyle anılan bölgelerde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Finike-Kumluca yolunun 8-11. kilometrelerinde yaya alt geçidi, Aydın-Denizli yolunun 21-24. kilometrelerinde (Kumkısık mevkisi) otoyol köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Edremit-Çanakkale yolunun 9-11. kilometrelerinde deniz tarafında meydana gelen çökme dolayısıyla fore kazık çalışması yapıldığından ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.