Yargıtay Başkanı Akarca'dan Ramazan Bayramı mesajı
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2023 08:51, Son Güncelleme : 21 Nisan 2023 08:52
Akarca, mesajında, depremin neden olduğu derin yaraların ancak dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma yoluyla sarılacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Milletçe geçirdiğimiz zor günlerin ardından, Ramazan Bayramı'nın umutların yeniden yeşermesine, dayanışma ve paylaşma duygularının artmasına vesile olmasını diler, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım."