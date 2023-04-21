Bakan Varank Togg'a 'bayram temizliği' yaptı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ramazan Bayramı öncesi "Anadolu kırmızısı" Togg'u Bursa'daki bir oto yıkamacıda kendi elleriyle yıkadı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Nisan 2023 10:30, Son Güncelleme : 21 Nisan 2023 10:01
Bakan Varank, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı teşkilat iftarına katıldı.
Varank, programın ardından Togg'un direksiyonuna geçerek Osmangazi ilçesindeki bir oto yıkamacıya gitti.
[Fotoğraf: AA]
Araca önce köpük püskürten Varank, daha sonra süngerle sildi. Bakan Varank, Togg'u tazyikli suyla yıkadıktan sonra oto yıkamacıdan ayrıldı.