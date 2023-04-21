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'Bu yara kapanana kadar, deprem bölgesinde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz'

"Bu yara kapanana kadar, deprem bölgesinde öncesindeki o günlük rutinine dönene kadar elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu millet büyük, necip bir millet. Bu yaralar sarılır"- "Kaybettiklerimizin acısı hep böyle bir sızı olarak içimizde duracak ama maddi sonuçlarını Allah'ın izniyle çok kısa sürede ortadan kaldıracağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2023 10:59, Son Güncelleme : 21 Nisan 2023 10:39
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'Bu yara kapanana kadar, deprem bölgesinde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bu yara kapanana kadar, deprem bölgesi öncesindeki o günlük rutinine dönene kadar elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu millet büyük, necip bir millet. Bu yaralar sarılır." dedi.

Bakan Yanık, Osmaniye'de kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaşma programına katıldı.

Yanık, Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Kadirli Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma programında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle buruk da olsa Ramazan Bayramı'na eriştiklerini söyledi.

Devlet imkanları ve sorumlulukları çerçevesinde ellerinden geleni yapmaya devam ettiklerini aktaran Yanık, "Bu yara kapanana kadar, deprem bölgesinde öncesindeki o günlük rutinine dönene kadar elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu millet büyük, necip bir millet. Bu yaralar sarılır. Kaybettiklerimizin acısı hep böyle bir sızı olarak içimizde duracak ama maddi sonuçlarını Allah'ın izniyle çok kısa sürede ortadan kaldıracağız." diye konuştu.

Yanık, çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalındığını belirterek, deprem bölgesinde topkeyun bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Bayramların, dayanışmanın, birlikte ve beraber olmanın, helalleşmenin adı olduğunu dile getiren Yanık, Osmaniye'de hemşehrileriyle bir arada bayramı kutlamanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Konuşmanın ardından programa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaşan Yanık, 2 çocuğa oyuncak araba hediye etti.

Programa, kentte koordinatör olarak görevlendirilen Niğde Valisi Mustafa Koç da katıldı.

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