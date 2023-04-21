Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Koca, Twitter'dan Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayramı bayram yapanın idrakler ve eylemler olduğunu belirten Koca, "Tıpkı bugün olduğu gibi insan olmamızı taçlandıran sözü yerli yerinde, gönülden gönüle köprü olması için kullanalım. Unutmayalım ki hakikatin aydınlığındaki her gün adeta bir bayram günüdür. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun." ifadesini kullandı.

Koca, bu bayramın 6 Şubat depremlerinin ardından gelen ilk bayram olma özelliğini taşıdığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle birlik, dayanışma ve yardımlaşma ruhumuzu diri tutmamıza yardımcı olacağına inanıyorum. Çünkü bayramlar, birbirimizi daha yakından ve yürekten anlama günleridir. Deprem bölgesindeki tüm kardeşlerimizin Ramazan Bayramı'nı özel olarak kutluyorum. Onlara layık oldukları geleceği hazırlamak bizlerin görevidir.

Görevi başında olan sağlık çalışanı arkadaşlarım başta olmak üzere, sağlık camiamızın tüm mensuplarının Ramazan Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Sağlık çalışanı olmanın ayırt edici özelliklerinden biri olan 'insan sevgisi' herkesçe örnek alınsın, toplumda her daim büyüsün."