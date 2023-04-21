Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Devleti yönetenin vaadi değil taahhüdü olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz gazının devreye alınması töreninde yaptığı konuşmada, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Size tabii bay bay Kemalvari yalanlarla bir şeyler söyleyecek değilim. Biz 21 yıldır bu ülkede yaptığımız her işi, kazandırdığımız her hizmeti hep bu soruya cevap verecek şekilde planladık. Ne diyor? '300 milyar dolar Londra'dan getirdim, getiriyorum.' diyor. Nereye getirdin? Ne karşılığında getirdin?" demişti.

Erdoğan'ın sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt veren Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Erdoğan çok panik. İyidir, halkın yararınaysa iyidir. Biz devlet terbiyesi ile yetişmiş insanlarız. Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhütü olur. Çünkü devletin parası halkın parası. Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz. Covid, yangınlar, ekonomik kriz, deprem sırasında unutulan ama seçim sırasında hatırlanan halkımızın yararına bolca taahütte bulunsunlar ki devletin sözü anlamına gelsin ve Bay Kemal de seve seve yapsın."