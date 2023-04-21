Deprem bölgesinde buruk Ramazan Bayramı: Mezarlıklara akın edildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşların yakınları, bayram namazı sonrası mezarlığa ziyarette bulundu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Nisan 2023 10:45, Son Güncelleme : 21 Nisan 2023 10:50
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 11 ilde meydana gelen göçüklerin altında 50 bin üzeri vatandaş hayatını kaybetti.
Büyük depremlerden etkilenen 11 ilde vatandaşlar, bayram namazından sonra mezarlıklara geçerek kimisi yakınının, kimisi arkadaşının mezarı başında Fatiha okuyup dua etti.
Depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşları mezarlığa gelen vatandaşlara meyve suyu, kek, lokum gibi ikramlarda bulundu.