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Dolar/TL, 19,40 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 19,4020 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2023 11:35, Son Güncelleme : 21 Nisan 2023 11:14
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Dolar/TL, 19,40 seviyesinden işlem görüyor

Dün 19,38-19,43 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 19,4020'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yatay başlamasın ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa paralel 19,4020'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 21,2350'den, sterlin/TL ise yüzde 0,4 azalışla 24,0580'den satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 102 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,0950'den alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerle varlık fiyatlarının yön arayışında olduğunu belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılmaya başlandığını kaydederek, temmuz toplantısına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri (PMI) verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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