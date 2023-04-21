Dolar/TL, 19,40 seviyesinden işlem görüyor

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri (PMI) verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılmaya başlandığını kaydederek, temmuz toplantısına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Dolar/TL, yeni güne de yatay başlamasın ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa paralel 19,4020'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 21,2350'den, sterlin/TL ise yüzde 0,4 azalışla 24,0580'den satılıyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net