Sultanahmet Camii bugün ibadete açılıyor

'Size söz, her yeri yeniden yapacağız ve bir kuruş almadan teslim edeceğiz'
'Size söz, her yeri yeniden yapacağız ve bir kuruş almadan teslim edeceğiz'
THY yurt içi uçuşlarındaki ikram menüsünü yeniledi
THY yurt içi uçuşlarındaki ikram menüsünü yeniledi
Karadeniz gazıyla hanelerin yaklaşık 5,9 milyar liralık faturası karşılanacak
Karadeniz gazıyla hanelerin yaklaşık 5,9 milyar liralık faturası karşılanacak
EYT'den faydalanamayan esnaf ve sanatkarlar da müjdeli haber bekliyor
EYT'den faydalanamayan esnaf ve sanatkarlar da müjdeli haber bekliyor
Deprem bölgesinde buruk Ramazan Bayramı: Mezarlıklara akın edildi
Deprem bölgesinde buruk Ramazan Bayramı: Mezarlıklara akın edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çukurova ilk değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çukurova ilk değildir
Bayramda yolların durumu nasıl?
Bayramda yolların durumu nasıl?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı
Soylu: İnşallah şoför esnafı da kısa zamanda Togg'la buluşmuş olacak
Soylu: İnşallah şoför esnafı da kısa zamanda Togg'la buluşmuş olacak
Öğretmen çift, TEKNOFEST'te finalde birbirlerine rakip oldu
Öğretmen çift, TEKNOFEST'te finalde birbirlerine rakip oldu
YSK, Millet İttifakını kurtardı
YSK, Millet İttifakını kurtardı
Bin kişi olan madenci alımı, iki bin kişiye çıkarıldı
Bin kişi olan madenci alımı, iki bin kişiye çıkarıldı
Erdoğan: Konutlarda 1 ay, sıcak su için de 1 yıl ücretsiz doğalgaz
Erdoğan: Konutlarda 1 ay, sıcak su için de 1 yıl ücretsiz doğalgaz
Deprem bölgesini fırtına vurdu, çatılar ve konteyner uçtu: 1 ölü, 44 yaralı
Deprem bölgesini fırtına vurdu, çatılar ve konteyner uçtu: 1 ölü, 44 yaralı
KKTC, İsias Otel'i davası için savcı görevlendirdi
KKTC, İsias Otel'i davası için savcı görevlendirdi
Erdoğan açıklamıştı: 'Mülakatsız' ilk alım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan
Erdoğan açıklamıştı: 'Mülakatsız' ilk alım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan
Valilikten 'AK Parti İlçe Başkanlığına silahlı saldırı' açıklaması
Valilikten 'AK Parti İlçe Başkanlığına silahlı saldırı' açıklaması
Seçim öncesi kur korumalı mevduata rekor giriş
Seçim öncesi kur korumalı mevduata rekor giriş
Soylu'dan CHP'li Vekile 'Emniyette paralel yapı oluşturma' suçlaması
Soylu'dan CHP'li Vekile 'Emniyette paralel yapı oluşturma' suçlaması
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Akaryakıta çifte indirim
Akaryakıta çifte indirim
Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi
Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi
Mobilya fabrikasındaki yangında biri itfaiye eri 4 kişi öldü
Mobilya fabrikasındaki yangında biri itfaiye eri 4 kişi öldü
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, uçakla İstanbul'a getirildi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, uçakla İstanbul'a getirildi
Sözleşmeli personel düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Sözleşmeli personel düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Kazaya müdahale eden polis iki aracın çarpması sonucu şehit oldu
Kazaya müdahale eden polis iki aracın çarpması sonucu şehit oldu
Bakan Murat Kurum'dan moto kuryelere ilişkin açıklama
Bakan Murat Kurum'dan moto kuryelere ilişkin açıklama
Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sultanahmet Camii bugün ibadete açılıyor

Sultanahmet Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün cuma namazının ardından ibadete açılacak. Restorasyonu 2018'den beri devam eden cami dronla görüntülendi

Haber Giriş : 21 Nisan 2023 13:08, Son Güncelleme : 21 Nisan 2023 13:35
Yazdır
Sultanahmet Camii bugün ibadete açılıyor

Restorasyonu 2018'den beri devam eden cami, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla cemaat ile buluşacak.

Restorasyonu tamamlanan cami dronla görüntüledi.

"5 yıl boyunca sadece 5 ay kadar kapalı kalma durumu oldu"

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi, hazırlıkları devam eden caminin restorasyon sürecini anlattı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün restorasyonu devam eden camileri ilkesel olarak ibadete ve ziyarete kapatmadığını söyleyen Çelebi, "Sultanahmet Camii'nde de 5 yıl boyunca sadece 5 ay kadar kapalı kalma durumu oldu. Bunun sebebi de camiinin içerisine kurulan ve sonra sökülen çelik platformdan dolayı. Onun dışındaki zamanda, sınırlı kapasite de olsa hizmet vermeye devam edildi" dedi.

Çelebi, restorasyon süreçlerinde öncelikli olarak yapıların güvenliği ile statiğine baktıklarını aktararak, "Sultanahmet Camii'nin yarınlara ulaştırılması ve deprem güvenliği açısından beton duvarların bütün kontrollerini, zemin etütlerini ve minarenin statik kontrollerini yaptık. 3 minaremizde bir sıkıntı tespit edildi. Hızlı bir şekilde onaylı kurul projelerini alarak, bu minarelerin taşları tek tek sökülüp uygun bakım ve onarımları yapıldı. Tekrar aynı şekilde uygun yöntemle minare kurum işlemleri tamamlandı" diye konuştu.

İç mekan çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini vurgulayan Çelebi, şöyle devam etti:

"

1200 metrekarelik bu alanı önce çelik ayaklarla, çelik profillerle kapattık. Daha sonra bunun üstündeki çalışmalarımız, kubbede kalem işleri, altın varak işlemleri, taş temizliği, pencerelerdeki detaylar, çimentodan arındırma işlemleri şeklinde devam etti. Cami içerisinde tüm aydınlatma ve elektrik aksamlarının hepsini değiştirdik. İçeride bulunan tüm avizeleri tek tek sökerek, kendi laboratuvarlarımızda, bakım, onarımlarını yaptık. Ortada bulunan büyük avizede, temizlik esnasında 1835 damgasına rastladık ki bu, avizelerin 2. Mahmut döneminde yapıldığını bize gösteriyor. Yine caminin üzerini kaplayan yarım kubbesi, çevre kubbesi ve ana kubbenin üzerindeki tüm kaplama örtülerinin hepsini değiştirdik. Sultanahmet Camii mimarı Sedefkar Mehmet Ağa aynı zamanda camideki ahşap işlerin, kepenklerin ustalığını yapmış. Bunların da marangozhanemizde tüm bakım, onarımlarını tamamladık. Daha sonra avlulu revakta, yaklaşık 5 bin tane mermer blok, tek tek numaralandırarak yerlerinden kaldırıp, uygun durumu getirilip, işlemleri yapıldıktan sonra yerlerine yerleştirildi.

"

Hayrullah Çelebi, Sultanahmet Camii'yi tarihi açıdan önemli kılan özelliklerden birisinin de çinileri olduğuna değinerek, "İçerisinde 20 bini aşkın özgün İznik çinilerini barındırmakta. Bunların tüm bakımları yapıldı. İnşallah bir dahaki restorasyonuna kadar Sultanahmet Camii kapanmayacak" değerlendirmesinde bulundu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber