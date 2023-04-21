Sivas'ta 16 yaşındaki çocuğu darbettikleri iddiasıyla 5 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı

Jandarmaya başvuran E.P. (16), 5 gün önce bayram ziyareti için Kayseri'den babaannesinin yaşadığı Sivas merkeze bağlı Çongar köyüne geldiğini, sosyal medya platformunda tartıştığı aynı köyde oturan B.B.E. ile arkadaşları İ.H, K.B.E, A.A. ve M.A'nın kendisini köy dışına götürüp darbettiğini öne sürdü.

E.P, darbedildikten sonra zanlıların, cep telefonuyla görüntüsünü çekip sosyal medyada paylaştığını da iddia etti.

Jandarma ekipleri, şikayet üzerine şüphelilerin ifadesini aldı, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

E.P, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bayram tatili için köye gelmiştim. Burada önce benim üzerime köpek saldılar, karanlık bir yere götürüp dövdüler. Şikayetçiyim, cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.

E.P'nin babaannesi A.P. de (65) şüphelilerin konuşmak maksadıyla torununu köy dışına götürdüklerini belirterek, "Önce köpekle torunumu korkutuyorlar, sırayla dövüyorlar. Ayrıca kameraya çekiyorlar. Çocuk çok etkilendi. Ceza almalarını istiyoruz. Bugün bize yapan yarın başkasına da yapabilir." diye konuştu.