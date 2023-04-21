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Bakan Nebati açıkladı: Çeşitli kadrolara 2 bin 750 personel alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çeşitli kadrolara 2750 personel alımı yapılacak. Bayram müjdesini Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Nisan 2023 14:39, Son Güncelleme : 21 Nisan 2023 14:54
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Bakan Nebati açıkladı: Çeşitli kadrolara 2 bin 750 personel alınacak

Bakan Nebati'nin açıklaması şöyle:

Bir Bayram Müjdesi de bizden; Nitelikli iş gücümüzü artırabilmek ve liyakat esasına dayalı olan kadromuzu genişletmek adına yeni ekip arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.

Tüm adaylarımıza sınava hazırlık sürecinde şimdiden başarılar dilerim.

Bizlere her daim güç veren milletimiz için durmadan, yorulmadan aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmemize katkı sağlayacak ve gücümüze güç katacak Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere;

360 Defterdarlık Uzman Yardımcısı, 40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, 10 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı ve 40 Muhasebe Denetmen Yardımcısı ile 20 Hazine Avukatı istihdam edilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı'na ise, 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı ve 2700 Gelir Uzman Yardımcısı olmak üzere 2750 personel alımı yapacağımızın müjdesini vermek isterim.

Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemizin ekonomideki hedeflerini başarıya ulaştırmak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Sınava katılacak adaylarımıza şimdiden başarılar diler, tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.

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