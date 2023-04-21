'Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün bayram namazını yeniden ibadete açtığımız Ayasofya'da kıldık. Ardından 5 yıldır restorasyonda olan Sultanahmet Camii'nin yeniden ibadete açtık.

Bugün kentsel dönüşüm müjdelerimizde adeta iki bayramı bir arada yaşayacağız.

Bu 7'li masa Karadeniz gazı için hani nerede diyorlardı. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna doğal gaz boruları yerleştirildi. Yahu bunu da görmedin mi? Ne zamandan beri Filyos'ta yanıyor. Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri var mühürlü.

Asıl bunlara ihanetlerinin bedelini 14 Mayıs'ta ödetmeye hazır mıyız? Bunları siyasi mevta olarak gömmeye hazır mıyız?

Deprem bölgesinde inşa edilen köy konutlarının teslimi ile oradaki kardeşlerimde iki bayramı bir arada kutlayacağız.

Son günlerde birileri, millet kuru soğan, et alamıyor. Siz yol yapıyorsunuz diyor. Milletimizin günlük hayatımızda bazı sıkıntılar olabilir onlar bugünün işi değil. Aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle bu etkileri en aza indirmeye çalışıyoruz.

Sadece savunma sanayi ürünlerinden bahsetmiyoruz, bizi asıl sevindiren bu ürünlerin gerisindeki teknoloji. Teknoloji demek, istihdam demektir, gelecek demektir.

Kardeşlerim bir toplu iğne üretemiyordu bu ülke. Şimdi SİHA, AKINCI, Kızılelma, TCG Anadolu'yu üretiyoruz. Tasarımından üretimine kendi damgamızı vurduğumuz bu ürünlerle dünyada söz sahibi olduk. Gençlerimize enerjilerini, bilgilerini, birikimlerini kendi vatanlarında kullanbilme imkanı veriyoruz.

Sen önce hastanelerde senin döneminde rehin olarak kalanların hesabını ver. Benim vatandaşım bunun hesabını ağır sorması lazım.

"İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz"

Ülkemizi 20 yıl öcesine göre çok önemli bir seviyeye getirdik. 3,3 milyon konutu kentsel dönüşümde yenilerken, 1,2 milyon konutu da TOKİ aracılığı ile inşa ettik.

İstanbul başta olmak üzere deprem riski yüksek yerlerdeki kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz.

"Enflasyonu çözmüş olacağız"

Enflasyon meselesini bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl da tamamen çözmüş olacağız. Bu kardeşiniz iktidar olduğu sürece faiz hiçbir zaman yükselmeyecek. Ve göreceksiniz enflasyon da faizle birlikte düşecek.

7'li masanın enflasyon, faiz konularında herhangi bir tavrı yok.

Bunlar dürüst değil, yalan da üstlerinde yok. Bay bay Kemal'in yanında olanlar ya huyunan kapacak ya suyundan kapacak. 14 Mayıs onların siyasi mevta olmaya hazırlandıkları dönem.

Gaziosmanpaşa'daki bu muhteşem katılım bir şeyi gösteriyor. Sözümüz söz reis, biz bu yoldan dönmeyiz diyorlar.

Bugünkü sıkıntılarını üstesinden gelecek olan yine biziz. Türkiye Yüzyılı başlıyor. Yüzyılın şafağının sökmesine az kaldı.