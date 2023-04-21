Bakan Kurum: Bu seçim istikbalimizin seçimidir, istiklalimizin seçimidir

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Kurum, Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra seçim otobüsünden vatandaşlara hitap etti.

Kurum, Üsküdar Meydanı'nda 14 Mayıs zaferini gördüğünü dile getirerek, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Bu bayramı buruk yaşadıklarını ifade eden Bakan Kurum, "Kahramanmaraş merkezli deprem sebebiyle evinde bayramını geçiremeyen kardeşlerimiz var, yakınlarını göremeyen kardeşlerimiz var ama devletimiz ilk anından itibaren milletimizle el ele verdi. Tüm afet bölgelerinde seferberlik ruhuyla çalışmalarımızı başlattık." dedi.

Bakan Kurum, deprem bölgesinde 15 gün sonra ilk sözleşmelerin imzalandığını, 40. günde ilk temellerin atıldığını ve çalışmaların söz verildiği üzere etap etap ilerlediğini belirterek "Bu söz büyük Türkiye'nin sözüdür. Bu söz Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür." diye konuştu.

Önceki yıllarda yaşanan afetleri hatırlatan ve bu kapsamda yürütülen çalışmalara değinen Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Kardeşlerim biz milletimize ne söz verdiysek hep o sözlerin peşinden koştuk. Elazığ'da deprem oldu biz Elazığ'daydık. Malatya'da deprem oldu, Malatyalı kardeşlerimizin yanındaydık. Güzel İzmir'imizde deprem oldu, biz yine oradaydık, sokak sokak, mahalle mahalle kardeşlerimizin yanındaydık. Söz verdik, sözümüzü tuttuk. Antalya'da, Muğla'da, yangınlar oldu yine gittik. İbrahim amcaya söz verdik, Hatice teyzemize söz verdik. Hamdolsun sözümüzü tuttuk ve evlerimizi, konutlarımızı hızlı bir şekilde teslim ettik. Yine kardeşlerim Karadeniz'de seller oldu. Trabzon'da, Rize'de, Giresun'da, Bartın'da sellerde vatandaşımızın dizinin dibindeydik. Acısına ortak olduk, bir yıl sonra da inşallah mutluluğuna ortak olduk. İnşallah önümüzdeki ramazan ayında da afetzede kardeşlerimizin mutluluğuna, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortak olacağız."

Bakan Kurum, İstanbul'un her bir noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izi ve eseri olduğunu dile getirerek, "İnşallah bugün İstanbul'un dönüşümüne ilişkin çok önemli bir müjdeyi birazdan Gaziosmanpaşa'da tüm İstanbullu kardeşlerimizle paylaşacak ve hepimizin İstanbul'u için, herkesin İstanbul'u için, gençlerin İstanbul'u için hep birlikte çalışacağız, üreteceğiz ve vatandaşımızla el ele, gönül gönüle gideceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Bu seçim istikbalimizin seçimidir, istiklalimizin seçimidir"

Hiçbir zaman iftiraların, polemiklerin içinde olmadıklarını vurgulayan Kurum, algı yönetmediklerini, hep haktan, hakikatten yana olduklarını söyledi.

Kurum, tarafların seçim vaatlerine dikkati çekerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"14 Mayıs'ta bir tarafta ülkemiz için Türkiye Yüzyılı diyenler diğer tarafta ülkemizi yüzyıl geri götürmek isteyenler var. Bir tarafta afetlerde tatile gidenler var. Diğer tarafta her afette vatandaşının dizinin dibinde duranlar var. Bir tarafta 21 yıldır bu ülkeye, köprüleriyle, yollarıyla, hastaneleriyle hizmet edenler var. Diğer tarafa baktığınızda bu milletin geleceğine dair tek bir projesi dahi olmayanlar var. Bir tarafta işte Ümraniye'de Finans Merkezi'ni yapıp İstanbul'a kazandıranlar var ve İstanbul'un finans merkezi olması için İstanbul'un ekonominin merkezi olması için çalışanlar var. Diğer tarafa da gidip '15 Mayıs'ta yurt dışından borç alacağız.' diyen Kılıçdaroğlu var. O yüzden değerli kardeşlerim bu seçim istikbalimizin seçimidir, istiklalimizin seçimidir. Bu seçimde çalışanlarla, üretenlerle maalesef hiçbir projesi olmayanlar yarışacak ama biz İstanbul'umuza güveniyoruz, Üsküdar'ımıza güveniyoruz, ülkemize güveniyoruz, milletimize güveniyoruz."

Vatandaşların kendisini bir kardeşleri, evlatları, oğulları, bakanları, milletvekili adayları olarak görmesini isteyen Kurum, "Üsküdar'ımız için, İstanbul'umuzun 39 ilçesi için 5 yıldır nasıl bakanlık sürecinde çalıştıysam bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağım. Koşturacağım, üreteceğim milletim için, vatandaşım için, Üsküdar için hizmetleri belediyelerimizle, milletvekili arkadaşlarımızla, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapmaya devam edeceğim. Allah bizi sizlere mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.