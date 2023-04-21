Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

'KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI'

İlk müjdemizin adı kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasıdır. Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın, ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. Diyelim 100 metrekare, 2+1 evini yeniden yapmak isteyen vatandaşlarımızın önüne 1 buçuk milyon lira maliyet çıktı. Bunun 750 bin lirasını biz hibe olarak vereceğiz.

İstanbul'da kentsel dönüşümde 2+1 daireye 750 bin TL, 3+1 daireye 900 bin TL devlet katkısı verilecek.

Evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısı biz karşılayacağız.

Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlıyoruz.

Evini yeniden yapmak isteyen vatandaşın devlet desteği ve hibesi ile yanındadır. Kampanyanın başvuruları önümüzdeki çarşamba başlayacak.

KİRA YARDIMLARI ARTIRILDI

İkinci müjdemiz kira yardımlarıyla ilgili. İstanbul'da kira yardım tutarını 3 bin 500 TL'den 5 bin 250 TL'ye yükseltiyoruz. Kampanyamıza katılan vatandaşlarımız, ister kira yardımından yararlanabilir isterse uygun şartlı kredi ile evini yenileyebilir.