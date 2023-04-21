Yunanistan sınırında 2'si FETÖ mensubu 19 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 19 kişinin yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2023 17:11, Son Güncelleme : 21 Nisan 2023 17:15
MSB'den yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 19 kişi, Edirne'deki Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. İncelemede yakalananlardan 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.