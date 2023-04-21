Yunanistan sınırında 2'si FETÖ mensubu 19 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 19 kişi, Edirne'deki Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. İncelemede yakalananlardan 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net