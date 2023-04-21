Avukatından, eski başbakanlardan Çiller'e ait taşınmaza ilişkin açıklama

Özaşık, yaptığı yazılı açıklamada, müvekkili Tansu Çiller'e ait olan, yarım asra yakın bir süre önce edinilmiş baba yadigarı bir taşınmazın tüm bölgeyi kapsayan planlama içinde yer almasının siyasi saiklerle haberleştirildiğinin görüldüğünü belirterek, "Spekülasyonların önlenmesi amacıyla kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadesini kullandı.