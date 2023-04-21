Prefabrik konut firması, depremzedeleri mağdur etti

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili derinden etkiledi. 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası bölgede çadır ve konteyner kent kurulması için harekete geçildi. Ekipler konteynerler için çalışmalarını sürdürürken kendi imkanları ile prefabrik ev sahibi olmak isteyen kimi depremzedeler ise dolandırıcıların ağına düştü.

Hatay'da da 4 aile, paralarını ödemelerine rağmen aynı şirketten sipariş ettikleri prefabrik evleri gelmeyince depremin ardından bir kez daha mağdur oldu. İnternetten araştırma yapan ailelerin sözde Bolu merkezli bir firma ile iletişime geçerek sözleşme yapıp peşinat olarak toplamda 285 bin TL yatırdı. Vatandaşlar paralarını yatırmalarına rağmen sipariş ettikleri prefabrik evler kurulmayınca dolandırıldıklarını anladı.

Olayın mağdurlarından 43 yaşındaki Sedat Karataş, "Prefabrik yaptığı iddia eden bir şirketle görüşüp anlaştık. Ve biz ona istinaden ilk ödememizi yaptık. Biz sözleşmeyi Bolu'da yaptık bize usta göndereceklerini söylediler ama ustayı da göndermediler. Buna rağmen zamanı gelince yine ödeme istediler yine ödedim ve toplamda 86 bin TL ödemiş oldum. Yaptığımız araştırma sonucunda bu şirket birçok kişiye bu şekilde yapmış. Samandağ'da 4 kişi bu durumdan muzdarip. Ablam kanser hastası ve dışarda zor durumda" dedi.

51 yaşındaki mağdurlardan Edip Cemali ise, "Sosyal medyadan prefabrik ev yaptığını iddia eden arkadaşları bulduk Bolu'da. Biz de Bolu'ya gittik arkadaşlar ile anlaştık sözleşmeyi yaptık. Toplamda 100 bin TL ödeme yaptım ve benim sistemi şuan önünde gördüğünüz şekilde bıraktılar" ifadelerini kullandı.