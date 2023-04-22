Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme uzatılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TRT Haber'e konuk oldu, kiralık konutlardaki fiyat artışlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bu durumun, talep doğrultusunda arz artırıldığı zaman dengeleneceğini ifade eden Kurum, TOKİ'nin buradaki rolüne dikkati çekti:

"Deprem riskini bertaraf etmek için ve vatandaşın konut sahibi olması için sosyal konut üretiyoruz. Bir taraftan da aslında piyasayı dengeliyoruz."

250 bin sosyal konutla da ilk evini alacaklara kredi imkanı tanıyoruz. Bunların hepsinin arzı artırmaya yönelik çalışmalar."

Kira artış sınırı düzenlemesi uzatılacak

Konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.

Kira artışları yüzde 25 ile sınırlanmıştı

TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.