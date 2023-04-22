Bakan Koca'dan bayram ziyareti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk bayram ziyaretini İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yaptı. Bakan Koca, acil servisteki hastalar ve sağlık çalışanları ile görüştü.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Nisan 2023 07:25, Son Güncelleme : 22 Nisan 2023 08:04
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Bakan Koca paylaşımında, "İlk bayram ziyaretimizi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemize yaparak, acil servisteki hastalarımız ve sağlık çalışanı arkadaşlarımızla görüştük. Bayramda görevi başında olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlıkla nice bayramlara" ifadelerini kullandı.
İlk bayram ziyaretimizi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemize yaparak, acil servisteki hastalarımız ve sağlık çalışanı arkadaşlarımızla görüştük. Bayramda görevi başında olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlıkla nice bayramlara. pic.twitter.com/wgg5A2oL47Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 21, 2023