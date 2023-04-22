Bakan Koca'dan bayram ziyareti

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Koca paylaşımında, "İlk bayram ziyaretimizi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemize yaparak, acil servisteki hastalarımız ve sağlık çalışanı arkadaşlarımızla görüştük. Bayramda görevi başında olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlıkla nice bayramlara" ifadelerini kullandı.