Motosiklet ve bisiklet çarpıştı: 1 ölü
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2023 07:32, Son Güncelleme : 22 Nisan 2023 08:54
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde M.T. idaresindeki motosiklet, Ertuğrul Gazi Mahallesi Doğanlar Sokak'ta, Ö.K.'nin kullandığı bisiklete çarparak 50 metre sürüklendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bisikletli Ö.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.T. kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.
Kahramanmaraşlı depremzede olduğu öğrenilen Ö.K'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Öte yandan Ö.K'nin, 3 gün önce İzmit ilçesindeki yakınlarının yanına geldiği öğrenildi.