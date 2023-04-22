Bayramlaşma sırasında kavga çıktı: 10 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bayramlaşma sırasında gençler gençler birbirine girdi. Ailelerin araya girmesi ile daha da büyüyen kavgada 10 kişi yaralandı.

TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

İHA'nın haberine göre; Bayramlaşmaya gelen iki grup genç arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaklaşık 20 kişinin atışması bir anda büyüdü ve kavgaya dönüştü.

Olaya aileler de dahil olunca taş ve sopalarla guruplar birbirine saldırdı.

10 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polislerin araya girmesi ile biten kavgada yaralanan H.Y. (15), Ergün Y. (44), Sergen Y. (24), Egemen Y. (18), Servet Y. (19), Hasem Y. (35), Serdar U. (33), M.U. (16), Nevzat U. (35) ve Ömer U. (31), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi ve diğer özel hastanelere sevk edildi.