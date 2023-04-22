Akrabalar arasında tarla kavgası: 1 memur öldü

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde akraba aileler arasında kavga çıktı.

Dün akşam saatlerinde Kırıkkale-Kulu karayolu kenarında bulunan ekin tarlasında meydana gelen olayda Sefa Keçeli (35), hayvanlarını tarlasından geçirdikleri iddiasıyla akrabaları Mustafa Keçeli (60) ve Samet Keçeli (20) ile tartışmaya başladı.

DHA'nın aktardığına göre, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, Sefa Keçeli üzerinde bulunan tabanca ile Samet Keçeli'ye ateş açtı. Bu sırada yaşanan arbedede silahı alan Samet Keçeli de aynı silahla Sefa Keçeli ve Serkan Ertuğrul Keçeli'yi (23) yaraladı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Sefa Keçeli, tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, Serkan Ertuğrul Keçeli'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüpheliler; Mustafa Keçeli ve Samet Keçeli ise polis tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Sefa Keçeli'nin infaz koruma memuru olduğu öğrenildi.