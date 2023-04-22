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'Pandemi döneminde 48 milyon çocuk hiç aşı olmadı'

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Covid-19 döneminde dünya genelinde çocuk aşılarına olan güvenin azaldığını bildirdi. Raporda, 2019-2021 yıllarında 67 milyon çocuğun tüm aşılarını olmadığı kaydedilirken, 48 milyon çocuğun hiç aşı olmadığı belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2023 08:51, Son Güncelleme : 22 Nisan 2023 08:57
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'Pandemi döneminde 48 milyon çocuk hiç aşı olmadı'

UNICEF, "Dünya Çocuklarının Durumu 2023: Her Çocuk için Aşı" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, 2019-2021 yıllarında 67 milyon çocuğun tüm aşılarını olmadığı kaydedilirken, 48 milyon çocuğun hiç aşı olmadığı belirtildi.

Çocukların aşılanma oranlarının düşmesinde temel etkenlerin baskı altındaki sağlık sistemleri, kaynakların azalması ve başka yerlere aktarılması, çatışma ve azalan güven olduğu belirtilen raporda, Covid-19 döneminde çocuk aşılarına olan güvenin yüzde 44 gerilediğine işaret edildi.

Raporda, çalışma yürütülen 55 ülkeden 52'sinde çocuk aşılarının önemine olan algı ve güvenin azaldığının görüldüğü aktarıldı. Bunun bir kriz olduğuna işaret edilen raporda, hastalık salgınlarını engellemek ve çocukları korumak için hükümetlere aşı finansmanını artırma ve gerekli kaynakları sağlama çağrısı yapıldı.

'Aşılama pandeminin kurbanı olmamalı'
UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rutin aşılamaya olan güvenin pandeminin kurbanı olmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Bu durumun endişe verici olduğuna dikkati çeken Russell, devam etmesi halinde aşılamayla önlenebilecek hastalıkların çocuk ölümlerine yol açabileceği uyarısında bulundu.

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