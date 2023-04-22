Bayramın ikinci gününde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre (MGM) Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz (Düzce ve Zonguldak dışında), Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırklareli ve Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken rüzgarın; genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği belirtiliyor. Bölgelere göre hava durumu şöyle:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Edirne 8°C-19°C: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

İstanbul 11°C-19°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Afyon 5°C-17°C: Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Denizli 12°C-23°C: Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

İzmir 13°C- 23°C: Parçalı ve çok bulutlu.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Adana 12°C-25°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Antalya 14°C-21°C: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ankara 5°C-17°C: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Çankırı 3°C-19°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Rize ve Artvin'in kıyıları dışında) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Bolu 5°C-17°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Düzce 10°C-20°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Amasya 6°C-21°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Artvin 7°C-20°C: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Erzurum 0°C-14°C: Bugün yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Iğdır 9°C-22°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.