Kargolar bayramda açık mı, firmalar bugün çalışıyor mu?

Kargoların bayramda açık olup olmadığı, kargo firmalarının çalışma saatlerini araştıran vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu?

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin bayram tatili boyunca kapalı tutulması bekleniyor.

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Yurtiçi Kargo: Bayram boyunca tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.

Aras Kargo: Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda bayram boyunca hizmet vermedikleri açıklanmıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.

MNG Kargo : Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram günlerinde kapalı olması bekleniyor.

PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 - 12:30 & 13:30 - 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.