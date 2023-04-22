İYİ Parti'den 'Ergenekon' çıkışı

Ergenekon Davası sanıklarından İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Sözcü yazarı Ruhat Mengü'ye verdiği demeçte, "Ergenekon davasına dahli olan, katkısı olan, desteği olan kim varsa hukuku katlettikleri, insan haklarını ihlal ettikleri için hesap vermelidirler ve o günün kudretli Adalet Bakanı mutlaka ve mutlaka o döneme dair hesap vermeli, bizimle yüzleşmelidir" dedi.

Balyoz ve Ergenekon davaları döneminde Adalet Bakanlığı görevini yürüten DEVA Partili Sadullah Ergin'in ittifak protokolü kapsamında, CHP'nin büyük bir oy oranına sahip olduğu Çankaya'yı da kapsayan Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesi tepki çekmişti.