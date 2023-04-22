Dedesinin arabasını izinsiz aldı: Kazada 5 çocuk yaralandı
15 yaşındaki çocuk dedesinden izinsiz aldığı arabayla kaza yaptı. Kazada 5 çocuk yaralandı. 1'inin durumu ağır.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2023 10:15, Son Güncelleme : 22 Nisan 2023 10:16
Aksaray'da ehliyetsiz Y.A'nın (15) kullandığı dedesine ait otomobil, merkeze bağlı Sevinçli köyünde tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Y.A. ile otomobildeki İ.K. (14), Ö.F.K. (12), Y.K. (15) ve R.E.T. (16) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Y.A'nın, otomobili dedesinden izinsiz aldığı ileri sürüldü.