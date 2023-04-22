Dedesinin arabasını izinsiz aldı: Kazada 5 çocuk yaralandı

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada, sürücü Y.A. ile otomobildeki İ.K. (14), Ö.F.K. (12), Y.K. (15) ve R.E.T. (16) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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