80 milyon dolarlık dev vurgun! Galatasaray'ın yıldız isimlerini dolandırdı

Oksijen gazetesinin haberine göre, Seçil Erzan bir dönem özel bir bankanın Florya Şubesi'nde çalışırken, Galatasaray'ın bazı isimlerinin de banka işlerini gerçekleştirdi. Banka işlemlerini yaptığı isimlere güven verdi. Daha sonra aynı bankanın Büyükdere Şubesi'ne müdür olarak atandı. Burada da tanınmış isimlerle tanışarak bankacılık işlemlerini gerçekleştirdi.

Seçil Erzan, bankacılık işlemlerini yaptığı müşterileri arayarak, "Özel kapalı fon sisteminde çok ciddi paralar kazanılabilecek bir sistem oluşturduk, bu sistemi gizli tutuyoruz ve sen ne kadar yatırım yaparsan o kadar da kazancın fazla olur" dedi. Bu vaade inanan kişiler de Seçil Erzan'a paraları teslim etmeye başladı. Seçil Erzan'ın kurduğu sistem bir süre yolunda gitti. Bazı kişilere kar ödemesi yaptı. Bu ödemeler etrafta da duyuldu ve sisteme bu sayede yeni isimler ekledi. Bazı kişiler Seçil Erzan'a çantalarla paraları teslim ediyordu.



Geçen yıl kasım ayında bir patron Erzan'ın bu teklifiyle karşılaşınca hemen tanıdıklarından da topladığı yaklaşık 5 milyon doları çanta içinde teslim etti. Patron daha önce başına bir hırsızlık olayı geldiği için çantaya GPS cihazı koydurmuştu. Parayı teslim ettikten sonra Seçil Erzan kendisini arayarak çantada GPS olup olmadığını sordu. O da olduğunu söyledi.



Cihazı kontrol ettiğinde çantanın bankada yaklaşık yarım gün kaldıktan sonra Sarıyer'deki Lotus Sitesi'ne, bir gün sonra İstanbul Havalimanı'na gittiğini ve aynı günün akşamında aynı adrese geri döndüğünü tespit etti. Patronun iddiasına göre çanta, Galatasaraylı eski futbolcu Semih Kaya'ya teslim edilmişti. Patron para aldığı arkadaşlarına olan biteni anlatınca dolandırılmış olabileceği uyarısıyla karşılaştı. Seçil Erzan'ı arayarak parasını geri istedi. Seçil Erzan, paranın ödeme vadesinin dolmadığı gerekçesiyle ödeme yapamayacağını söyledi.



Bunun yerine banka ibareli belge gönderdi. Patron da soluğu savcılıkta alarak şikayette bulundu. Seçil Erzan'ın kurduğu sistem tıkanmış ve parasını isteyenlere 'kar' bir yana ana paralarını bile geri veremiyordu. Söz konusu patronun şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Seçil Erzan'ın sisteminin dağıldığını öğrenen ünlü isimler savcılıkta şikayet kuyruğuna girdi. Onlar da paralarını alamadıklarını söyleyerek şikayetçi oldu. Savcılığın talimatı üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seçil Erzan'ın İstanbul Göktürk'teki evini bastı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Seçil Erzan, tutuklanarak cezaevine konuldu.



İddialara göre, vurgunun boyutu 80 milyon doları aşıyordu. Dolandırılan isimler arasında Galatasaray'ın tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Semih Kaya ve Selçuk İnan da vardı. İddiaya göre, Fatih Terim 10 milyon doların üzerinde, Arda Turan da yaklaşık 8 milyon Euro dolandırılmıştı. Polisin bu vurgunda Seçil Erzan'ın yalnız olup olmadığı ile ilgili kapsamlı bir araştırma yürüttüğü belirtildi.