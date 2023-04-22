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Bakan Soylu'dan partilere yönelik saldırı açıklama

CNN Türk'e konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dönemlerde parti seçim bürolarına yönelik saldırılara ilişkin "Dünyanın her yerinde olur" derken benzer olayların devam edeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Kaynak : CNN Türk
Haber Giriş : 22 Nisan 2023 11:26, Son Güncelleme : 22 Nisan 2023 11:35
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Bakan Soylu'dan partilere yönelik saldırı açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti dahil parti seçim bürolarına yönelik yapılan saldırıları değerlendirdi. Soylu, "Deprem sonrası seçim sürecine girdiğimiz için tansiyon çok yüksek seviyede ilerlemiyordu. Ta ki İYİ Parti'ye isabet eden mermi olayına kadar. Tansiyonun belli bir seviyede ilerleyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Bugüne kadar seçim süreciyle ilgili 69 olayın olduğunu söyleyen Soylu, "Türkiye bir huzur ortamında bayramını devam ettiriyor. Büyük afet yaşandı. Depremin başından itibaren 65 gün kesintisiz kaldık. 81 valimiz orada afetzede vatandaşlarımızla bayramlaşma yapıyor. Doğal olarak bir de seçim var. Seçimde olaylar olur. Bu muhtar seçiminde de olur genel seçimde de olur. Seçime 22 gün kaldı. 69 olay oldu" ifadelerini kullandı.

CNN Türk'e konuşan Soylu, İYİ Parti'nin İstanbul İl Örgütü'ne mermi isabet etmesinin ardından yapılan açıklamaların tansiyonu yükselttiğini öne sürerek, "İYİ Parti'nin saldırı olarak nitelediği olayda deliller var, delillerin tek bir tarafı yok. Tansiyonu yükseltecek açıklamalarda bulunursanız herkesi ilgilendiren, itham eden sonuçlarla karşı karşıya kalınır. İYİ Parti'nin başkanı çıktı, "Ben buraya koruma almadan geldim" dedi. Herkes korumasız geziyor zaten. Tüm toplumu germeye çalışılan süreç yaşandı. Başka bir hale taşındı olay" dedi.

"DÜNYANIN HER YERİNDE BÖYLE OLAYLAR OLUYOR"

Bahçelievlerde partisinin seçim bürosuna ilişkin saldırıya dair de konuşan Soylu, "Biz bunları seçim olayları olarak değerlendiririz. Bunu siyaset yükseltmez. Bahçelievler'deki saldırı sonrası sağ duyulu açıklama yapıldı. Kan davasına dönüştürücü açıklamalar olursa olay yükselir. Dünyanın her yerinde böyle olaylar oluyor. Dün akşamki olay son dönemlerdeki karşı karşıya kaldığımız organize suç örgütlerinin yaptığı olaylardan. Buna benzer bir olay olarak görüyorum. Kasklı olur, elinde silah olursa birileri tarafından yaptırılmış olay olabilir. Meselenin her türlü boyutuna bakmak lazım" ifadelerini kullandı.

Soylu'nun konuya dair diğer ifadeleri şu şekilde:

"Deprem sonrası seçim sürecine girdiğimiz için tansiyon çok yüksek seviyede ilerlemiyordu. Ta ki İYİ Parti'ye isabet eden mermi olayına kadar. Tansiyonun belli bir seviyede ilerleyeceğini düşünüyoruz. Güvenlik birimlerimiz 8 bölgeye gittiler ve seçimler öncesi, seçim günü ve seçim sonrası için 3 ayrı tedbir alınacak. Gerekli tüm tedbirleri alan bir süreci yürütüyoruz. Seçimin huzurunu alt üst edecek birkaç asayiş olay dışında olayla karşılaşmış değiliz."

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