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'Ben olmasam bu çadırlarda kalabilir misiniz?...18 bin oy aldım'

Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, çadırkent ziyaretinde; depremzedelerin "neredeydiniz" tepkisi ile karşılaştı. Yılmazcan, vatandaşlara; "Buradayım. AFAD'ın çadırları burada. Ben olmasam bu çadırlarda kalabilir misiniz? Benim getirttiğim çadırlarda kalıyorsun sen. O zaman çadırda kalma. Ben seçilmiş belediye başkanıyım. 18 bin oy aldım" dedi.

Haber Giriş : 22 Nisan 2023 12:12, Son Güncelleme : 22 Nisan 2023 13:17
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'Ben olmasam bu çadırlarda kalabilir misiniz?...18 bin oy aldım'

Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, dün; ilçe merkezindeki konteyner ve çadırkentleri ziyaret etti.

Depremzedeler, Belediye Başkanı Yılmazcan'a tepki gösterdi. Yılmazcan, vatandaşın; "Neredeydiniz?" sorusuna "Devlet burada. Türk Silahlı Kuvvetleri burada. İki vali burada" yanıtını verdi. Bir başka vatandaşın, "Siz neredeydiniz" sorusuna ise Yılmazcan, "Buradayım, ben buradayım. AFAD'ın çadırları burada. Devlet burada" karşılığını verdi

Başka bir depremzede, "Yok yok, sen yoksun burada" diye tepki gösterdi. Yılmazcan, "Ben olmasam, bu çadırlarda kalabilir misiniz?" dedi.

Bir vatandaş, "Devlet kurdu bu çadırları, sen mi kurdun? Sen mi kurdun bu çadırları, devlet mi kurdu? Sen bir gün buraya gelip de milletin halini sormadın" diye konuştu. Yılmazcan, "Ben buradayım amca" karşılığını verdi. Vatandaş ise "Biz 70 gündür burada reziliz, rezil" dedi. Yılmazcan, "Bu çadırları kim getirtti? Ben getirttim. Benim getirttiğim çadırlarda kalıyorsun sen. O zaman çadırda kalma. Getirdiğim çadırda kalıyorsun" karşılığını verdi.

Yılmazcan, "Devlet burada. İki saat içinde 200 tane çadır kurdu devlet. Ona niye bir şey söylemiyorsunuz. Ben seçilmiş belediye başkanıyım. 18 bin oy aldım" dedi.

Bir başka depremzede ise "Adam olsaydın, karşımıza gelmezdiniz" diye tepki gösterdi.

ANKA

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