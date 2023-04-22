Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

Gişeler ile acil dönüş noktasında uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.

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