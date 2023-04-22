MHP İl Başkanı: MHP'ye verilen oylar falancaya gidiyor diyenlerin babası FETÖ'cüdür

MHP'de Rize milletvekili adayları tanıtıldı. Rize Kültür Merkezi'nde konuşan MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan toplantıda konuştu ve MHP'ye verilecek oyları 'engellemeye çalışanları' suçladı.

ANKA'nın aktardığına göre, Alkan "Bugün Rize sokaklarında birileri, 'Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdiğiniz her oy falancaya gidiyor, filancaya gidiyor, yapmayın' diye sohbetler yapıyorlar. Size kim, sokakta; 'Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdiğiniz oy şuraya gidiyor, buraya gidiyor' diyorsa, geçmişine baksın. Ya babası FETÖ'cüdür, ya eşi FETÖ'cüdür. Ya Devlet Bahçeli'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sokaktaki düşmanlarıdır" dedi.

'SOKAĞA ÇIKACAK YÜZLERİ YOK'

Partililerden söz isteyen Alkan, adaylarının sorunları çözeceğini ifade etti ve şöyle devam etti:

"Kim diyorsa şu Rizelinin karşısına çıkacak yüzleri yok. Her tarafta biz, aslanlar gibi gezerken, Rizelinin önünden kaçmak zorunda kalıyorlar. Ben size söz veriyorum. Milliyetçi Hareket Partisi vekil adayları; 5 sene sonra aynı sıkıntılarla, yüzünüzü kara çıkartmayacağız. Bu vekillerimiz aslan gibi sokaklarda yürüyecekler. Başbuğ Alpaslan Türkeş'in sözünü yere düşürmemek için hepinizden söz istiyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de AK Parti mevcut milletvekili Muhammed Avcı'nın yanı sıra, Harun Mertoğlu ve Yılmaz Katmer'i milletvekili adayı olarak gösterdi. MHP ise Recep Bakırcı, Remzi Kutanoğlu ve Yunus Emre Öztürk'ün ismini listelere yazdı.