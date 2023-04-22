Ağabeyini uyurken bıçaklayarak öldürdü

Emre Torun gözaltına alınırken, yapılan incelemenin ardından Murat Can Torun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayın ardından elinde bıçakla sokağa çıkan Emre Torun, yaklaşık 1 kilometre ileride polis ekibi tarafından durduruldu. Torun'un polis ekibine ağabeyini öldürdüğünü söylemesi üzerine eve polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Olay, sabahın erken saatlerinde Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 204'üncü Cadde'deki bir evde meydana geldi. Emre Torun ile ağabeyi Murat Can Torun, dün gece bilinmeyen nedenle tartıştı. Sabah erken saatlerde Emre Torun, odasına girdiği ağabeyini uyurken bıçakladı.

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