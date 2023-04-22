Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla Munzur Çayı'na düşüp kaybolan Baran Aslantaş, Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral'ın aranmasına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara, jandarma, UMKE, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ile gönüllü vatandaşlardan oluşan yaklaşık 50 kişi katılıyor.

Kayıp 3 gencin bulunması için ekipler, Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde bot ve dron yardımıyla ağaçlık ve kayalık alanlarda arama yapılıyor.