TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde gemiyi ziyaret eden vatandaşların oluşturduğu kuyruk havadan drone ile görüntülendi.

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