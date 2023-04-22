Soylu: Şu anda Türkiye'de 3 milyon 911 bin kayıtlı Suriyeli var

Soylu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede bulunan yabancı vatandaşların sayısına ilişkin soru üzerine Soylu, "10 bin kişi geldi ise 8 binini parmak izinden bulduk. Bu konuları iyi yöneten bir Türkiye var. Dışarıdan bilmediğimiz bir yabancının Türkiye'de olması riskleri doğurur. 3 milyon 411 bin Suriyeli kardeşimiz yaşıyor." dedi. Bakan Soylu sözlerini söyle devam etti:

Bunlar çok manipüle edilen şeyler. Türkiye'nin jandarması polisi var. herkesin biyometrik verileri var. 10 bin kişi geldi ise 8 binini parmak izinden bulduk. Bu konuları iyi yöneten bir Türkiye var. Dışarıdan bilmediğimiz bir yabancının Türkiye'de olması riskleri doğurur. 3 milyon 411 bin Suriyeli kardeşimiz yaşıyor. 2015 yılında günde 9 bin kişi geçiyordu. 2016'da Avrupa ile mutabakat yaptık. Hepsini yerine getirdik ama Avrupa birçoğunu yerine getirmedi. Biz onu yaptıktan sonra, 2016'dan sonra 551 bin Suriyeli göçmen kendi isteği ile ülkesine döndü. Birçoğu BM gözetiminde döndü. Türkiye 856 bin 723 kişi 2015'te Avrupa'ya geçmiş. Alarm verdiler. 173 bin kişi 2016'da geçmiş. Bunlar sadece denizlerden geçenler. Bir de deniz ve kara toplamı var. 2015 itibarından denizlerden 1 milyon 212 bin 235 kaçak göçmen Avrupa'ya geçmiş. Batı Balkan rotasından 213 bin kişi 2022'de geçmiş 27 bini denizden 180 bini karadan geçmiş. Türkiye 2016'dan beri 455 bin göçmeni gönderdi. Geçen yıl deport ettiğimiz göçmen sayısı 135 bin.